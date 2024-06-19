Выборы в Мосгордуму могут стать полностью электронными - ЦИК

Впервые в России выборы могут пройти полностью в электронном формате – без альтернативы в виде бумажных бюллетеней. Речь идет о выборах депутатов Мосгордумы.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня поддержала просьбу Мосгоризбиркома о рассмотрении возможности проведения выборов в городской парламент только в электронном виде. Если инициатива будет поддержана, то можно будет проголосовать или в формате ДЭГ (платформа у Москвы отдельная, созданная правительством города, а не ЦИК), или на участке, но в терминале электронного голосования.

В таком же виде могут быть проведены муниципальные выборы в Новой Москве.

"Именно ради этого власти и задумывали изначально всю эту историю с электронным голосованием. И нет сомнений, что после Москвы отменять бумажные бюллетени будут везде", - пишет Telegram-канал Faridaily.