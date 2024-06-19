В Госдуме предлагают обязать операторов связи уведомлять абонентов о расторжении договоров

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий операторов мобильной телефонной связи предупреждать клиентов о расторжении договоров и изъятии номеров.

В настоящее время операторы могут при определенных обстоятельствах в одностороннем порядке расторгнуть договор, а также прекратить обслуживание абонентов, не пользовавшихся телефонным номером в течение 90 и более дней. Но обязанности сообщать об этом у них по закону нет. Чем и могут воспользоваться мошенники, считают авторы проекта. Они могут через номера телефона получить доступ к личным данным человека, его аккаунтам в соцсетях, банковским профилям и т.п.

Депутаты предлагают ввести такую обязанность операторов - не позднее, чем за 10 дней до завершения действия договора, уведомлять абонентов через SMS, "Госуслуги", по электронной почте или через личный кабинет. Ранее Минцифры поддержало инициативу.

"Такая мера не требует затрат, зато точно защитит людей от мошенников. Например, "Т2 Мобайл" уже уведомляет своих клиентов за 12 дней, и это хорошая практика и отличный пример для других операторов связи", - написал соавтор проекта вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР), который внес законопроект совместно с однопартийцем Ярославом Ниловым.