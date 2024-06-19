"Запрещенные барабанщики" станут хедлайнерами Ural Music Night

Жителям Екатеринбурга объявили нового хедлайнера самого масштабного музыкального фестиваля страны Ural Music Night. Им станет группа "Запрещенные барабанщики", которая выступит на Октябрьской площади, в винотеке "Бурбон" и на сцене "Фанк" во дворе Дома печати.

"Запрещенные барабанщики" — это самый удивительный музыкально-провокационный проект конца ХХ века. В этом году группа отмечает свое 25-летие. Ощущение того, что все только начинается и самое интересное впереди, не покидает участников "Запрещенных барабанщиков" и заставляет "лупить" в Барабан еще громче и безумнее, находить новые формы и необычные созвучия, открывать новые смыслы и подбирать простые, понятные и нужные слова", — рассказали организаторы фестиваля.

Группа известна своими хитами "Убили негра", "Таблетка", "Мама Зузу", "Куба", "Москва-Махачкала", "Котовский" и "1000000 USD".

Помимо этого, организаторы рассказали о новых площадках и исполнителях "Уральской ночи музыки". В сквере за Оперным театром солисты Урал Оперы Балета исполнят как классическую и джазовую оперу, так и эстрадные хиты. Среди них "Кармен" Жожа Бизе, "Снегурочка" Римского-Корсакова, "Фауст" Шарля Гуно, "Верни мне музыку" Муслима Магомаева и другие. Там же выступит ANARPHEMA — сольный проект арфистки и сонграйтера Александры Акимовой из Екатеринбурга. Это первый проект на российском пространстве, в котором арфа говорит на современном музыкальном языке.

На площадке "Синара Центра" можно послушать джазовые композиции. Среди исполнителей группа петербургсĸого тромбониста и аранжировщиĸа Антона Боярсĸих Dizzy Dutch Duck, а также певица и композитор Кристина Ковалева.

"За плечами артистки гастроли по России и за границей, сотрудничество с ведущими музыкантами джазовой сцены нашей страны, продолжительные туры с нью-йоркским пианистом Джоном Дэвисом, а также первая премия и специальный приз от Раймонда Паулса на конкурсе Riga Jazz Stage 2018. Кристина Ковалева сотрудничает с такими известными пианистами, как Хармен Фраанье и Майк дель Ферро", - рассказали организаторы фестиваля.

Также на площадке у "Синара Центра" выступят:

ансамбль Kickin' Jass Orchestra, играющий новоорлеанский джаз;

творческий тандем профессиональных исполнителей из Латинской Америки — Sondesur;

трио электроакустической экспериментальной музыки с оттенками таких стилей, как dark jazz, ambient, IDM, — INDEX III;

Jazzhouse trio, работающее в направлении современного фортепианного джаза.



Точное расписание площадок станет известно позже.

Напомним, ранее стали известны хедлайнеры площадки World Music "Изумрудный город". Ими стали группа ИзумRUд, а также Добрыня Сатин совместно с группой New Asia. Еще одним ярким представителем международной музыки станет грузинская певица Меги Гогитидзе.