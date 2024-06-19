19 Июня 2024
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Фото: пресс-служба фестиваля Ural Music Night

"Запрещенные барабанщики" станут хедлайнерами Ural Music Night

Жителям Екатеринбурга объявили нового хедлайнера самого масштабного музыкального фестиваля страны Ural Music Night. Им станет группа "Запрещенные барабанщики", которая выступит на Октябрьской площади, в винотеке "Бурбон" и на сцене "Фанк" во дворе Дома печати.

"Запрещенные барабанщики" — это самый удивительный музыкально-провокационный проект конца ХХ века. В этом году группа отмечает свое 25-летие. Ощущение того, что все только начинается и самое интересное впереди, не покидает участников "Запрещенных барабанщиков" и заставляет "лупить" в Барабан еще громче и безумнее, находить новые формы и необычные созвучия, открывать новые смыслы и подбирать простые, понятные и нужные слова", — рассказали организаторы фестиваля.

Группа известна своими хитами "Убили негра", "Таблетка", "Мама Зузу", "Куба", "Москва-Махачкала", "Котовский" и "1000000 USD".

Группа "Запрещенные барабанщики"(2024)|Фото: пресс-служба фестиваля Ural Music Night

Помимо этого, организаторы рассказали о новых площадках и исполнителях "Уральской ночи музыки". В сквере за Оперным театром солисты Урал Оперы Балета исполнят как классическую и джазовую оперу, так и эстрадные хиты. Среди них "Кармен" Жожа Бизе, "Снегурочка" Римского-Корсакова, "Фауст" Шарля Гуно, "Верни мне музыку" Муслима Магомаева и другие. Там же выступит ANARPHEMA — сольный проект арфистки и сонграйтера Александры Акимовой из Екатеринбурга. Это первый проект на российском пространстве, в котором арфа говорит на современном музыкальном языке.

На площадке "Синара Центра" можно послушать джазовые композиции. Среди исполнителей группа петербургсĸого тромбониста и аранжировщиĸа Антона Боярсĸих Dizzy Dutch Duck, а также певица и композитор Кристина Ковалева.

"За плечами артистки гастроли по России и за границей, сотрудничество с ведущими музыкантами джазовой сцены нашей страны, продолжительные туры с нью-йоркским пианистом Джоном Дэвисом, а также первая премия и специальный приз от Раймонда Паулса на конкурсе Riga Jazz Stage 2018. Кристина Ковалева сотрудничает с такими известными пианистами, как Хармен Фраанье и Майк дель Ферро", - рассказали организаторы фестиваля.

Также на площадке у "Синара Центра" выступят:

  • ансамбль Kickin' Jass Orchestra, играющий новоорлеанский джаз;
  • творческий тандем профессиональных исполнителей из Латинской Америки — Sondesur;
  • трио электроакустической экспериментальной музыки с оттенками таких стилей, как dark jazz, ambient, IDM, — INDEX III;
  • Jazzhouse trio, работающее в направлении современного фортепианного джаза.


Точное расписание площадок станет известно позже.

Напомним, ранее стали известны хедлайнеры площадки World Music "Изумрудный город". Ими стали группа ИзумRUд, а также Добрыня Сатин совместно с группой New Asia. Еще одним ярким представителем международной музыки станет грузинская певица Меги Гогитидзе.

Теги: Екатеринбург, Запрещенные барабанщики, Ural Music Night


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