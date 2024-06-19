19 Июня 2024
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Спорт Новосибирская область
Фото: nso.ru

XIII летняя Спартакиада пенсионеров в Новосибирской области поставила рекорд по количеству участников

Финал XIII летней Спартакиады пенсионеров Новосибирской области проходил 18-19 июня в Куйбышеве. Эти соревнования являются самыми масштабными для данной возрастной категории и соответствуют целям федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» по вовлечению в занятия физической культурой и спортом большего числа жителей.

В финале спартакиады приняли участие 388 спортсменов из 29 городских округов и муниципальных районов области. Эти цифры стали рекордными за всю историю «золотых» спартакиад – и летних, и зимних. Для сравнения: год назад аналогичный турнир в Ордынском районе собрал 364 человека, представивших 27 территорий. С учетом отборочных этапов мероприятие текущего года охватило 3250 человек, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

«Спартакиады играют очень важную роль – они дают возможность людям из районов области, неравнодушных к отрасли спорта и физической культуры, общаться, встречаться, активно проводить время. Ветеранское движение с каждым годом становится активнее. И это большая заслуга советов ветеранов, которые на местах ведут масштабную работу», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Участвуют в таких спартакиадах женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины 60 лет и старше. Среди устоявшихся традиций спартакиады – чествование самых старших участников турнира. В данной номинации в этот раз были отмечены Елена Смирнова и Виталий Салмин, прибывшие на турнир из Ордынского и Барабинского районов соответственно. Также руководству Куйбышевского района было вручено Благодарственное письмо от регионального минспорта. Этот район уже много лет остается одним из самых спортивных в регионе, не только добивается успехов на различных турнирах, но и сам принимает многочисленные областные старты на своей территории.

(2024)|Фото: nso.ru

В программу соревнований вошла комбинированная эстафета, соревнования по городошному спорту, настольному теннису, плаванию, пулевая стрельба, конкурсы баскетболистов и футболистов, шахматные турниры и соревнования по легкой атлетике. По итогам выступления на первом месте Куйбышевский район, на втором – город Бердск, третье место занял город Искитим.

(2024)|Фото: nso.ru

По итогам текущих стартов будет сформирована сборная Новосибирской области для участия в Спартакиаде пенсионеров России. Напомним, в прошлом году наша команда выиграла на общероссийской арене комбинированную эстафету, а легкоатлет Владимир Соболев (г. Новосибирск) завоевал бронзу в беге на 1 км.

(2024)|Фото: nso.ru

Теги: пенсионеры, спартакиада, физическая культура, нацпроект демография


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