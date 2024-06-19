В Тюмени по подозрению в коррупции задержали четырех участковых отдела полиции № 1

В Тюмени четырех участковых отдела полиции № 1 УМВД России на ул. Пермякова задержали по подозрению в коррупции. Также силовики проводят проверки в отношении заместителя начальника отдела.

Как сообщает "РБК Тюмень" со ссылкой на свои источники, ситуация связана с подделкой административных протоколов на мигрантов. По неуточненным данным, задержание произошло 18 июня, к задержанию был привлечен ОМОН.

По данным пресс-службы УМВД России по Тюменской области, оперативники подразделения собственной безопасности оказывают содействие правоохранительным органам в установлении возможных обстоятельств к противоправным действиям. Назначена проверка Главка. При подтверждении вины сотрудники будут уволены.

Подробности дела пока не разглашаются.