19 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

В СФ озаботились льготной ипотекой для работников предприятий ОПК

Сенатор Сергей Муратов полагает, что для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) следует ввести льготную ипотеку. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале, комментируя итоги заседания возглавляемой им секции по военно-промышленной политике и бюджету Экспертного совета при комитете Совета Федерации по обороне и безопасности.

"В сентябре прошлого года мы с коллегами уже обсуждали вопрос повышения доступности жилья работникам предприятий ОПК. Сегодняшняя обстановка диктует необходимость дальнейшего наращивания объемов выпуска продукции военного назначения по гособоронзаказу", - пишет Муратов в своем telegram-канале.

Одно из требований заказчиков предприятий ОПК по заработной плате – чтобы она не превышала среднюю по экономике в регионе.

"Мы с уважением относимся к мнению заказчика и с понимаем в том плане, что в качестве хоть какого-то ориентира можно иметь этот статистический показатель. И, может быть, лет 10 назад, до СВО, он бы нас и устраивал, когда уровень средней зарплаты по ОПК был ниже", - считает политик.

В сегодняшних условиях, когда ответственность за качество и сроки выполнения договоров, а также объём работы, уровень средней зарплаты на предприятиях ОПК значительно выше, чем на гражданских заводах.

"В связи с этим нужно подрегулировать другими преференциями. Например, льготной ипотекой. Буквально вчера мы с руководителем комитета по обороне и безопасности Владимиром Булавиным проговорили этот вопрос и приняли решение начать работать в этом направлении. Это было бы серьёзной поддержкой наших предприятий ОПК", - полагает Муратов.

Ранее президент Владимир Путин предложил расширить программу семейной льготной ипотеки – для малых городов и регионов с дефицитом новостроей.

"До 2030 г. продлена семейная льготная ипотека. Предлагаю для семей в малых городах или регионах, где объем жилищного строительства недостаточный, семейную ипотеку выдавать семьям с двумя и более детьми вне зависимости от возраста детей – лишь бы один из них был несовершеннолетний", - сказал президент на пленарной сессии ПМЭФ.

В России к малым городам относятся населенные пункты со статусом города и населением менее 50 тыс. человек. На 2021 г. в стране было около 800 малых городов.

Теги: Серегй Муратов, ОПК, льготная ипотека


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