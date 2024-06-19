Протоиерея Андрея Ткачева обвинили в лжестарчестве

Одного из самых известных клириков РПЦ протоиерея Андрея Ткачева обвинили в лжестарчестве, эпатажности и разных нововведениях. Об этом впервые было заявлено на научно-практической конференции "Духовничество и псевдостарчество", а затем эту точку зрения поддержали еще несколько человек.

Президент Центра религиоведческих исследований профессор Александр Дворкин и секретарь Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) священник Александр Кузьмин в кулуарах конференции заявили, что деятельность о. Андрея подпадает под определение лжестарчества. Позже с этим согласился вице-президент РАЦИРС протоиерей Александр Новопашин. Они обвиняют о. Андрея в богослужебных нововведениях, эпатажном поведении и даже "разорении живой и активной общины храма Святой Троицы", настоятелем которого он является с января 2024 года.

О. Александр заявил, что после этой критики сторонники о. Андрея организовали "настоящую травлю" его лично. А канал "Царьград" дает слово о. Андрею, где он ведет передачу, исходя из корыстных интересов: это дает хорошую статистику и финансы.

Однако очень многие встали на защиту о. Андрея. Известный священник Павел Островский заявил, что не может представить, что в какой-нибудь крупной корпорации сотрудники начали бы публично через интернет выяснять отношения, игнорируя собственное начальство.

"Не нравится что-либо в священнике? Считаете, что он искажает вероучение? Превышает свои полномочия? Нет проблем - обращайтесь к епископу, который управляет той епархией, где служит священник, на которого хотите пожаловаться", - написал он.

Если верующие не согласны с решением епископа, то могут написать жалобу в Управление делами Патриархии. Только после этого можно выносить сор из избы.

Генеральный директор канала "Спас" Борис Корчевников считает обвинения клеветой на о. Андрея. Они передергивают его высказывания и, возможно, вызваны какой-то личной неприязнью.

Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) тоже встал на защиту о. Андрея. О заявил, что ему не нравится его стилистика, но обвинять в сектанстве может только церковный суд или архиерейский корпус, а не какая-то организация. Примерно в том же духе высказался зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Православный публицист Александр Вознесенский уверен, что травлю о. Андрея запустили противники СВО. Так, священник Алексей Уминский, который был настоятелем храма до о. Андрея, активно выступал против России и СВО, отказался читать молитву о победе и бежал за границу. А Ткачев, напротив, активно выступает за полный разгром бандеровского режима.

Напомним, в 2014 году, после переворота, Ткачев был вынужден переехать из Киева в Россию. К слову, сам он родом из Львова.