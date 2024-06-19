Число "недостроек" федерального уровня за год выросло на 50% - Счетная палата

Число незавершенных объектов строительства федерального уровня в 2023 году выросло на 50%. Об этом сообщил глава Счетной палаты России Борис Ковальчук, выступая в Совете Федерации с отчетом. "Не до конца эффективно выстроена работа", - так аудитор оценил ситуацию с недостроем.

При этом на региональном уровне зафиксировано снижение недостроек на 18%, "регионы этими вопросами позанимались".

"В федеральной инвестпрограмме тоже низкое исполнение мы фиксируем. Процент исполнения составил всего около 70%, и это при снижении целевых показателей почти на половину. То есть если бы они не снижались, то процент исполнения составил бы всего 50%", - прокомментировал ситуацию Ковальчук.