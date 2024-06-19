Сотрудник Уральской авиалесоохраны отсудил 700 тысяч за травму позвоночника во время работы

Сотрудник Уральской базы авиалесоохраны сумел отсудить 700 тыс. рублей за травму позвоночника. полученную при выполнении служебных обязанностей. Подробнее об инциденте Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Пострадавшим стал инструктор парашютно-пожарной группы ГБУ Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов". 4 марта 2022 года в поселке Заря Алапаевского района проводилась воздушная тренировка по прыжкам с парашютом. После приземления и укладки парашюта, инструктор поскользнулся на наледи на площадке для приземления, повредив спину. В больнице ему поставили диагноз - компрессионный перелом позвоночника.

"Основной причиной несчастного случая на производстве явилась неудовлетворительная организация тренировочного процесса, выразившаяся в отсутствии в локальных нормативных актах учреждения порядка надлежащего содержания территории, предназначенной для места укладки парашютных систем и проходов между ним и площадкой приземления для тренировочных прыжков, отсутствии ответственных лиц, осуществлявших контроль за содержанием территории", - пояснили в прокуратуре.

Травма принесла пострадавшему физические и нравственные страдания. На протяжении полугода он проходил лечение в медучреждениях и реабилитацию в специализированных центрах.

Прокуратура направила в суд исковое заявление к ГБУ Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов" с требованием взыскать в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда. Алапаевский городской суд удовлетворил иск, взыскав в пользу травмированного работника 700 тыс. рублей.

После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.