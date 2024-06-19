Посол Эстонии: Таллин готов обсуждать отправку войск на Украину

Посол Эстонии на Украине Аннели Кольк заявила, что Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на территорию Украины.

"Для нас это не красная линия", - заявила Кольк. Ее слова приводит "РБК-Украина".

Посол добавила, что минобороны Эстонии обсуждает этот вопрос в контексте выработки общей позиции с НАТО и Евросоюзом.

Ранее в Эстонии уже допускали отправку войск на запад Украины, но отмечалось, что военные будут заниматься тыловым обеспечением, а не боевыми задачами.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна может ввести свои войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы. Ранее он уже грозил ввести войска, его слова вызвали волну критики среди оппозиции. Также многие страны НАТО, включая США и Германию, идею Макрона не поддержали.