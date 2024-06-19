Больше всего нарушений российские власти допускают в госзакупках – Счетная палата

Счетная палата России выявила в 2023 году 4849 нарушений и недостатков в работе всех видов государственных структур. Это прирост в 402 нарушения по сравнению с предыдущим годом, сообщил глава палаты Борис Ковальчук. Хотя он недавно был назначен руководителем контрольного органа, сегодня чиновник уже выступил с годовым отчетом в Совете Федерации.

По словам Ковальчука, самая распространенная категория нарушений (772) – нарушения при госзакупках. Еще одна "крупная" сфера нарушений – в сфере управления госимуществом (411).

"Выросла и сумма нарушений – 2,3 трлн руб. В бюджет в результате возвращено 26 млрд руб. Возбуждено 132 административных дела и 18 уголовных дел", - рассказал Ковальчук.