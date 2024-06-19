19 Июня 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: .nso.ru

Летом более 70 тысяч юных новосибирцев отдохнут в пришкольных лагерях региона

О работе пришкольных лагерей в период летних каникул, организованной при поддержке Правительства Новосибирской области, шла речь в ходе пресс-тура 19 июня на площадке Биотехнологического лицея №21 р.п. Кольцово с участием заместителя министра образования Новосибирской области Владимира Щукина и координатора федерального проекта «Навигаторы детства» в Новосибирской области Ирины Саблиной.

«В настоящее время в регионе организована работа 913 лагерей с дневным пребыванием детей, а всего в летний период их будет открыто 948. В этом году существенно увеличится количество работающих площадок в июле и в августе. 64 тысячи детей отдохнут в июне, а с учетом последующих двух месяцев ожидаемое количество увеличится до 71 тысячи человек. Это самый массовый и самый доступный вид отдыха», – отметил Владимир Щукин.

(2024)|Фото: .nso.ru

При этом он уточнил, что каждый лагерь имеет свою программу, которая формируется на основе федеральных методических рекомендаций. Один из таких федеральных проектов – «Орлята России» – в нашем регионе реализуется второй год. В нем есть 7 треков, по которым строится жизнь в лагере с учетом интересов самих ребят: «Орленок – Эрудит», «Орленок – Мастер», «Орленок – Доброволец», «Орленок – Спортсмен» , «Орленок – Эколог», «Орленок – Хранитель исторической памяти», «Орленок – Лидер».

«Навигаторы детства помогают в организации детского отдыха при взаимодействии с общественными организациями, являются руководителями лагерей, или берут на себя функции методистов при проведении профильных смен. Совместно с педагогами делают летний отдых для детей интересным и познавательным», – подчеркнул Владимир Щукин.

В продолжение темы Ирина Саблина отметила, что программа «Орлята России» является флагманской для «Навигаторов детства». Она разработана Минпросвещения РФ совместно с федеральным центром «Орленок» и рассчитана на учащихся с 1 по 4 класс.

(2024)|Фото: .nso.ru

«В регионе в этой программе участвуют почти 2 тысячи школьных классов из всех муниципалитетов Новосибирской области. Особенность в том, что ребята имеют возможность участвовать в профильных сменах, когда за счет региональных средств дети могут приехать вместе со своим педагогом в лагерь на базе образовательного парка им. Олега Кошевого, где с ними работают лучшие вожатые. В этом году два класса побывали на всероссийской смене в лагере «Океан», – рассказала Ирина Саблина.

(2024)|Фото: .nso.ru

Помимо этого, в регионе, на площадке Второй Новосибирской гимназии, действует флагманская школа «Орлят России», которая через практико-ориентированные семинары демонстрирует опыт проекта и вовлекает в него родителей. К примеру, в треке «Орленок – Мастер» родители могут поделиться с детьми своим мастерством в разных сферах деятельности.
К этому процессу подключились советники директоров по воспитанию, которые, в свою очередь, привлекают в проект учителей начальных классов. Неслучайно площадкой для проведения регионального фестиваля «Орлят России» был выбран Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С.Макаренко, где готовят учителей для начальной школы, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Теги: пришкольные лагеря, детский отдых, навигаторы детства, дневное пребывание детей


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