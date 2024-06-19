В Общественном совете МВД похвалили работу свердловской полиции, оказывающей помощь мигрантам

Представитель Общественного совета при МВД России Алексей Трифонов наведался в подразделения по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области. В рамках Всероссийской акции "Гражданский мониторинг" он вместе со своим коллегой из Екатеринбурга Борисом Булдаковым проинспектировал деятельность местных полицейских и их помощь в оказании услуг горожанам.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых, подобные визиты проводится для укрепления доверия между населением и органами внутренних дел. В рамках акции были проверены дежурные части, опорные пункты, служба по вопросам миграции, Госавтоинспекция и другие отделы.

Свердловского УВМ полковник полиции Александр Блинов показал гостям, в каких условиях трудится личный состав по оказанию государственных услуг гражданам. Трифонов обошел служебные помещения, где проводится прием посетителей и выдаются паспорта и другие документы, а также пообщался с людьми в приемной и поинтересовался качеством оказываемых представителями МВД услуг.

По итогам визита Алексей Трифонов дал положительную оценку организации работы свердловского управления по вопросам миграции.

"Только за первый квартал 2024 года подразделениями УВМ Среднего Урала предоставлено более 403 тыс. государственных услуг, из них более 50 тыс. пришлось на выдачу и замену внутренних документов, свыше 46 тыс. на выдачу заграничных паспортов, 133 тыс. услуг, связанных с регистрационным учетом граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Подобные проверки общественников в ближайшее время пройдут и во многих других территориальных ОВД", - отметил полковник Горелых.