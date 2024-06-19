Число заболевших ботулизмом в Казани возросло до 15

В Казани еще один человек обратился в больницу после употребления салата с фасолью.

"На утро 19 июня всего зарегистрировано 15 случаев ботулизма после употребления салата с фасолью производства ООО "Локалкитчен" (г.Москва)", - сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Напомним, фигурантам уголовного дела, которое расследуется по факту массового отравления людей пищевой продукцией, предъявили обвинение. Генеральному директору компании "Локалкитчен" Антону Лозину, руководителю отдела качества компании Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиру Шину инкриминируется "Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".