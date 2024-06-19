В Тюмени из-за угрозы минирования эвакуируют отель и музей

В Тюмени эвакуировали отель DoubleTree by Hilton Hotel и музей имени Словцова, сообщили интернет-пользователи в соцсетях.

По словам очевидцев, в заведения поступили сообщения о минировании.

В информационном центре правительства Тюменской области сообщили Накануне.RU, что правоохранительными органами проводится проверка подозрительных сообщений, поступивших в несколько объектов города.

"Работают специалисты ведомств и служб. Просьба к гражданам соблюдать спокойствие", - говорится в сообщении.