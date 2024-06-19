Работа Международного Сибирского транспортного форума-2024 стартовала в Новосибирской области

19 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Работа Международного Сибирского транспортного форума-2024 стартовала в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников принял участие в открытии форума и пленарном заседании «Ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики России».

С приветственным словом к организаторам, гостям и участникам форума по видеосвязи обратился советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.

Андрей Травников поблагодарил всех участников – а это более пяти тысяч человек – за высокий интерес к Сибирскому транспортному форуму.

(2024)|Фото: nso.ru

«Сибирь этого заслуживает, и каждый год мы стараемся выделить основную тему форума, соответствующую актуальному моменту и приоритетным задачам, которые перед нами стоят. В этом году мы говорим о том, какое влияние на экономику макрорегионов, межрегиональных кластеров и всей страны оказывает развитие транспортной инфраструктуры, и что может дать транспортная инфраструктура для дополнительных темпов экономического развития как Сибири и Дальнего Востока, так и всей Российской Федерации. Тема как нельзя более актуальна сегодня, в период формирования новых национальных проектов и новых задач, поставленных нашим Президентом, и в связи с переосознанием очень важных исторических событий, которые мы сегодня вспоминаем и заново на них смотрим. Если говорить про Сибирь, то можно привести два полярных примера. С одной стороны, мы сегодня удивляемся долгосрочному стратегическому решению, принятому более ста лет назад, когда был реализован мегапроект Транссибирской железнодорожной магистрали. С другой стороны, отмечаем, что пару десятилетий назад недооценили значимость Восточного полигона и БАМа, и сегодня, к сожалению, это приходится навёрстывать ценой экономических потерь в развитии регионов.
Есть и масса положительных примеров – в частности, Чуйский тракт и развитие аэропорта «Толмачёво». Но пытаться выстраивать аргументацию на напоминании об ошибках или неудачах при доказывании необходимых управленческих решений – не очень хорошая перспектива. Лучше нам потратить время на площадках форума в поиске дополнительных аргументов для того, чтобы обосновывать необходимые для Сибири, для всей страны инфраструктурные транспортные проекты. Исходя из того, что Новосибирская область находится в середине континента, все сибирские регионы заинтересованы в максимальной пропускной способности всех наших транспортных коридоров и в появлении новых, таких как Север-Юг или Северный морской путь.
Мы осознаём нашу важность и влияние на развитие соседних регионов и страны в целом, и поэтому во всех наших государственных программах и мерах поддержки инвестиционной деятельности в Новосибирской области всё, что связано с транспортом и логистикой, в приоритете. Надо ускоренно развивать транспортную инфраструктуру в Сибири – по-другому не может быть», – выразил уверенность Андрей Травников.

(2024)|Фото: nso.ru

Также в открытии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, Сенатор Российской Федерации Владимир Городецкий.

(2024)|Фото: nso.ru

Андрей Травников на выставке «Современный транспорт и инфраструктура» XI Международного Сибирского транспортного форума посетил стенды: Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО РЖД, S7 Airlines (АО «Аэропорт Толмачёво»), АО «Новосибирскавтодор», стенды СГУПСа, Трамвая, «Спецмаша», АО «Трансмаш», стенд БПЛА.

Как сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области, перед открытием форума губернатор провёл рабочую встречу с Владимиром Косым – президентом Центра экономики инфраструктуры. Участники встречи обсудили вопросы реформирования общественного транспорта в агломерации, разработку цифрового мастер-плана развития Новосибирска.
Напомним, главный организатор Международного Сибирского транспортного форума – Правительство Новосибирской области.

(2024)|Фото: nso.ru

Теги: сибирский транспортный форум, андрей травников, транспорт, северный морской путь, север-юг


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети