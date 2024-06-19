ВСУ и СБУ хотят признать террористическими организациями

Генеральной прокуратуре (ГП) и федеральной службе безопасности (ФСБ) России порекомендовали инициировать признание террористическими организациями спецслужбы Украины. Речь идет о Вооруженных силах Украины (ВСУ), Службе безопасности Украины, Главном управлении разведки Минобороны.

Об этом говорится в итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, который есть в распоряжении ТАСС.

Комиссия 10 июня провела заключительное собрание, сегодня Госдума и Совфед планируют утвердить ее доклад. В Совете Федерации о результатах расследования доложит вице-спикер СФ Инна Святенко.