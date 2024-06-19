Россия приостановит участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Россия хочет приостановить свое участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Поводом стал отказ в выдаче виз российской делегации (из сенаторов и депутатов Госдумы) в Румынию, где должна была состояться сессия организации. Комитет Совета Федерации по международным делам предложил перестать финансировать ПА ОБСЕ (отказаться от членских взносов).

Предложение поддержала спикер СовФеда Валентина Матвиенко. "У нас терпение богатое, мы долго пытались объяснять ПА ОБСЕ нормы и регламент этой организации. Но дальше терпеть это мы не будем", - заявила Матвиенко на заседании палаты. Она считает, что от ухода России "потеряет только ОБСЕ" (непонятно, зачем тогда РФ до сих пор состояла в организации). При этом Матвиенко выразила надежду, что у коллег из Европы "временное помутнение мозгов, которое рано или поздно пройдет".