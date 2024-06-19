В московском храме мигрант затушил свечи и напал на прихожанку

20-летний гражданин Таджикистана потушил свечи в церкви в Москве и напал на прихожанку.

Как сообщил столичный главк СК в Telegram-канале, мигрант задержан.

По данным ведомства, молодой человек потушил свечи, чтобы оскорбить религиозные чувства православных верующих, после чего "применил насилие в отношении прихожанки данного храма".

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Следствие будет просить суд арестовать фигуранта.

Baza пишет, что Аскар Бутаев приехал в столицу несколько дней назад и жил в хостеле, расположенном недалеко от храма. Инцидент произошел в храме Святого праведного воина Адмирала Феодора Ушакова.