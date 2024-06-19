На трассе "Пермь-Екатеринбург" водитель "Лады" погиб в ДТП с КамАЗом

На 243 км трассы "Пермь - Екатеринбург" Нижнесергинского района произошло ДТП, в результате которого погиб водитель "Лады" 1991 г.р. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель легкового авто, выезжал с технологического участка дороги, предназначенного для проведения дорожных работ и огороженного средствами ограничения движения. Не убедившись в безопасности он допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем "КамАЗ", двигающимся навстречу. В результате житель поселка Ачит получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте, до прибытия бригады медиков.

Известно, что в момент аварии погибший не был пристегнут ремнем безопасности.

По словам водителя "КамАЗа" - жителя Екатеринбурга 1980 г.р., он ехал в сторону Перми, как вдруг с ремонтного участка на него неожиданно выехал легковой автомобиль. Екатеринбуржец резко затормозил, но избежать столкновения не удалось.

На месте ДТП сотрудники полиции проводят процессуальные действия, движение транспорта на данном участке организовано в одну полосу, заторовой ситуации нет. По данному факту органы внутренних дел проводят расследование.

Госавтоинспекция призывает водителей к соблюдению правил дорожного движения, в том числе в местах проведения ремонтных работ. Во время движения на данных участках будьте бдительны, контролируйте дорожную ситуацию со всех сторон, выполняйте требования временных дорожных знаков и разметки, выдерживайте установленные скоростные ограничения.