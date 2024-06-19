Алексей Текслер поставил задачу максимально увеличить охват населения ранней медицинской онкодиагностикой

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал с рабочим визитом в Кыштыме. Первый пункт его деловой программы был посвящен учреждениям здравоохранения муниципалитета. Глава региона осмотрел отделения городской больницы им. А.П. Силаева: открывшийся в прошлом году онкологический центр, травматологию и детскую поликлинику.

Всего на данный момент медпомощь населению Кыштыма оказывают восемь организаций. Самым разноплановым в части профессиональной медпомощи является ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева». Это целый медгородок, в который входят поликлиника, хирургический корпус, травматология, терапевтическое, хирургическое, детское, инфекционное отделения, региональный сосудистый центр, диагностический корпус, родильный дом, дневной стационар, скорая помощь, межрайонное отделение гемодиализа.

Медицинские сотрудники обслуживают около 105 тысяч жителей Кыштымского и Верхнеуфалейского округов, Каслинского и Нязепетровского районов. Последние несколько лет стали для медучреждения практически революционными в смысле модернизации и обновления.

С 2021 по 2024 годы в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» завершен капремонт хирургического корпуса. В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Челябинской области» капитально отремонтирована поликлиника №1 и детское отделение. А в декабре 2023 года введен в эксплуатацию межрайонный Центр амбулаторной онкологической помощи.

Алексей Текслер в ходе осмотра центра пообщался с его сотрудниками.

«Система центров амбулаторной онкологической помощи должны служить неким каркасом, который поможет нам диагностировать каждого человека и выявлять на ранней стадии максимальное количество проблем со здоровьем», - отметил губернатор.

С момента открытия Центра амбулаторной онкологической помощи медперсонал уже принял и обследовал около трех тысяч человек. Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева отмечала, что начало работы такого медучреждения для города стало очень значимым событием.

«Оказание онкологической помощи населению без выезда из города - это один из неотложных наказов жителей», - подчеркивала Людмила Шеболаева. И благодарила регион за помощь в создании центра.

В ходе рабочего визита в межрайонный Центр амбулаторной онкологической помощи в Кыштыме о том, каких результатов уже удалось достичь, главе региона доложил главный онколог Минздрава Челябинской области Дмитрий Ростовцев.

«В соответствии с программой „Борьба с онкологическими заболеваниями“ с 2019 года открыто 16 центров амбулаторной онкологической помощи. Результаты работы уже видны. Пока кыштымский центр работает как амбулаторное звено для диагностики, в ближайшее время подключим химиотерапию. В 2023 году в округе было подтверждено около 500 случаев заболевания, в этом году — уже более 900 подтвержденных случаев», — рассказал он.

Дмитрий Ростовцев также отметил, что в области отмечается серьезная динамика как по выявляемости онкологии — она выросла, так и по снижению смертности. Челябинская область по этому показателю демонстрирует снижение с 10 места в стране на 25.

Алексей Текслер акцентировал внимание специалистов на необходимости максимально увеличить охват жителей своевременной диагностикой.

«Система должна работать комплексно, начиная с ежегодных профосмотров и диспансеризаций. Создавая такую инфраструктуру, нужно обеспечить диагностикой максимальный охват жителей. Каждый центр должен быть соответствующим образом оборудован и обеспечен специалистам», - подчеркнул губернатор.

Также Алексей Текслер побывал в детской поликлинике, здание которой после капремонта обновилось практически полностью. В ходе осмотра руководству муниципалитета и регионального минздрава губернатором была поставлена задача по привлечению в медучреждения кадров.

«Надо работать с выпускниками вузов, чтобы они возвращались обратно. Тем более, что условия мы все создаём: развиваем медицинское учреждение и сам город», - сказал губернатор.

Добавим, что в Кыштыме Алексей Текслер также побывал в местном ФОКе, провел встречу с трудовым коллективом АО «Радиозавод», проинспектировал текущий этап реконструкции «Белого дома» и городских объектов, где проходит благоустройство.