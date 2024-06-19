Госдеп США одобрил продажу Тайваню военных беспилотников и ракет

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V стоимостью $300 млн, сообщил Пентагон.

Также дано одобрение на продажу противопехотной, бронебойной ракетной системы Switchblade 300 за $60,2 млн и оборудования к ней. Теперь сделки должны получить одобрение Конгресса, пишет "Коммерсантъ".

В Пентагоне заявили, что продажа "поможет повысить безопасность получателя и поддержать политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе".

КНР неоднократно предупреждал США, что тайваньский вопрос является для Пекина красной линией. В конце мая сообщалось, что Китай начал двухдневные широкомасштабные военные учения у берегов Тайваня спустя несколько дней после инаугурации нового президента островной республики Лай Чинг Те.

Издание Global Press сообщало со ссылкой на неназванные источники в китайском Минобороны, что операция по возвращению острова Тайвань в состав КНР якобы начнется в первых числах июня.