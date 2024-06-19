Над Сырским сгущаются тучи?

Над главкомом ВСУ Александром Сырским сгущаются тучи, пишет украинское издание "Страна" со ссылкой на источник, близкий к офису Зеленского.

Отмечается, что зампредседателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в последнее вемя резко критикует Сырского. Ранее она так же критиковала его предшественника Валерия Залужного, выступая в роли информационной "торпеды" и готовя общество к его отставке.

По ее словам, в украинской армии процветают бюрократия, кумовство, бал правит "генеральская мафия", нет никакого стратегического подхода, никаких перемен к лучшему. Военное руководство создает новые бригады, загоняя туда необученных мобилизованных, а "своих" устраивают в штабы. Сырский не вникает в детали, не хочет контролировать строительство оборонительных сооружений. Она призвала его идти на военно-медицинскую комиссию (после нее Залужного признали "непригодным" к военной службе) и не мешать армии, в руководство которой должна прийти новая команда, "настоящая, не бутафорская".

Известный пропагандист Юрий Бутусов считает, что политическая власть начала медийную кампанию против Сырского, которого будут убирать так же, как и Залужного. Безуглая не может действовать без отмашки из офиса Зеленского.

Издание пишет, что рассматриваются кандидатуры главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), спецуполномоченного президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Евгения Мойсюка и главы погранслужбы Сергея Дейнеко.

Сырский бал назначен главкомом ВСУ 8 февраля.