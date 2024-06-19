19 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

"Тушить в течение первых суток с момента обнаружения". Якушев держит на контроле прохождение пожароопасного сезона

По поручению полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева его заместитель Александр Калиберда в режиме видеоконференции провёл совещание по ситуации, связанной с прохождением пожароопасного сезона.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, в работе совещания приняли участие заместители губернаторов регионов УрФО, руководители территориальных органов МЧС России, Департамента лесного хозяйства по УрФО и других федеральных ведомств.

Основной темой стало повышение эффективности профилактики и тушения ландшафтных (природных) пожаров. Отмечено, что за прошедшую неделю количество лесных пожаров увеличилось с 220 до 265, а их площадь – с 972 до 1617 гектаров. Количество ландшафтных пожаров также увеличилось на 272, их площадь составила 99 гектаров.

Заместители губернаторов доложили об обстановке в регионах и прогнозах на будущее. Выработаны конкретные меры, направленные на обеспечение необходимого количества личного состава и техники лесопожарных формирований в первые сутки обнаружения лесного пожара. Это предоставление полных сведений о пожарной опасности в лесах и реальной площади пожаров для принятия своевременных управленческих решений; организация эффективного межведомственного взаимодействия между всеми органами, задействованными в работе по тушению природных пожаров.

О результатах совещания доложено полномочному представителю президента Владимиру Якушеву. Полпредом поставлена задача тушить лесные пожары в течение первых суток с момента обнаружения, а также обеспечить пожарную защищенность населённых пунктов.

Теги: Владимир Якушев, лесной пожар


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