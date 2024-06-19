Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за попытку убить своего соседа прямо в подъезде

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Екатеринбурга 1992 г.р., пытавшегося, по версии следствия, зарезать своего соседа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, у бывшего заключенного возник конфликт с соседом на фоне личных неприязненных отношений. В один день обвиняемый решил убить уральца 1986 г.р., для чего и позвал последнего на лестничную площадку многоквартирного дома по ул. Главная в пос. Исток (Екатеринбург). Там он нанес соседу не менее трех ударов ножом в область живота и не менее одного в область верхней трети левого плеча.

Потерпевший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Екатеринбуржец обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.