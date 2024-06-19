В Кузбассе в колодце нашли тело 12-летней девочки

В Кузбассе нашли тело пропавшей накануне 12-летней девочки. ЧП произошло в городе Топки, что в 30 километрах от Кемерово (население городка – около 30 тыс. человек).

Тело ребенка нашли в колодце вблизи заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью. Сейчас на месте работают следователи. Уголовное дело по статье 105 (Убийство) УК РФ было возбуждено еще накануне. По данным регионального управления СКР, на теле ребенка имеются признаки насильственной смерти.

Девочку искали полицейские, сотрудники других силовых структур, волонтеры, местные жители. Известно, что она ушла из дома накануне утром. Раньше ребенок из дома не сбегал и надолго не отлучался.