Товарооборот России и ЕС снизился до рекордного показателя

Снизился товарооборот между Россией и Евросоюзом. Причем снижение произошло до рекордного уровня.

Товарооборот по итогам апреля 2024 г. снизился до €5,6 млрд. Это является минимальным с января 2000 г. показателем, когда двусторонний товарооборот составлял €5,3 млрд, пишет РИА Новости.

В мае 2024 г. выяснилось, что товарооборот Японии и России сократился в апреле на 16,22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Он составил 85,56 млрд иен (около $547,6 млн). Япония в апреле купила на 9,7% больше российской рыбы и рыбной продукции. На них в стоимостном выражении приходится 98,2% всех пищевых продуктов. Закупки овощей выросли на 100%, а зерновых – сократились на 99,1%.