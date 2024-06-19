В Перми из-за массовой драки задержали поезд Москва - Абакан

Сегодня в Перми задержали поезд Москва - Абакан. Информация об этом опубликована в группе "ЧП ДТП Пермь" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Участниками драки стали около 30 человек.

"Дебоширов-зачинщиков сняли с поезда. Состав задержали на 40 минут", - говорится в сообщении.

Лиц, которые начали драку, сняли с поезда. На месте происшествия присутствовали сотрудники ОМОНа и транспортные полицейские. Официальных комментариев по инциденту пока нет. Направлен запрос. По информации СУ СКР по Пермскому краю, материал по факту произошедшего направлен в Военный следственный комитет.