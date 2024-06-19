Демократы могут заменить Байдена в случае провала на дебатах с Трампом

Демократическая партия США предложит действующему президенту Джо Байдену снять свою кандидатуру с выборов президента, если он провалит первые дебаты со своим соперником Дональдом Трампом. Об этом пишут западные СМИ.

Демократы обеспокоены состоянием Байдена. Так, 16 июня бывший президент Барак Обама вынужден был увести Байдена со сцены после выступления на мероприятии по сбору средств для избирательной кампании. В какой-то момент Байден замер и стоял улыбаясь, после чего Обама увел его за руку.

Отмечается, что для такого решения нужно давление на Байдена лидеров партии: Обамы, Билла Клинтона, Нэнси Пелоси, Чака Шумера. Но и тогда Байден может заупрямиться, так как считает себя в полном порядке. Обама уже сейчас против выдвижения Байдена.

Если демократы все же решат заменить Байдена, то им надо будет организовать публичное мероприятие, на котором будет выдвинут новый кандидат. Пока что явных претендентов не просматривается. Но им может стать Мишель Обама.