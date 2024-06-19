72% россиян выступают за отмену ЕГЭ

Почти три четверти россиян (72%) поддерживают идею об отмене ЕГЭ и возвращение традиционных устных и письменных экзаменов в школе. Только 13% высказались против реформы действующего формата, 15% затрудняются с ответом, это данные опроса SuperJob, на которые ссылается РБК.

Больше всего противников отмены ЕГЭ в Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Издание отмечает, что абитуриенты из этих регионов чаще остальных уезжают на учебу в другие регионы страны (напомним, одной из целей введения ЕГЭ было как раз облегчить для абитуриентов возможность поступления в вузы других регионов, в первую очередь – столичные).

В последнем послании федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что школьникам не поможет отмена ЕГЭ и возвращение к традиционным экзаменам. По словам главы государства, у всех форм экзаменов есть как положительные, так и отрицательные стороны. Для ЕГЭ один из плюсов – "открывает возможности для очень многих детей с периферии тех образовательных центров, которые есть".

В Российской академии наук тоже не поддерживают быстрые и радикальные реформы на волне отказа от всего иностранного. "У нас всегда есть специалисты что-то сломать, а потом оказывается, что нет специалистов, чтобы новое построить. ЕГЭ существует уже много времени, и он свою определенную задачу выполнил", — говорил глава РАН Геннадий Красников.