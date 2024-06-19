Менее чем за три недели в Свердловской области утонуло 19 человек

С начала июня в Свердловской области зарегистрировано 21 происшествие на воде, в результате которых утонули 19 человек. Четверо погибших - дети. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

"В ежедневном режиме сотрудники МЧС патрулируют прибрежные территории, чтобы напомнить свердловчанам о мерах безопасности на водоемах. Мы просим жителей региона не подвергать свою жизнь опасности при отдыхе у водоемов, а родителей всегда следить за детьми! Ваша безопасность - ваша ответственность!" - напоминают спасатели.

Напомним, что только в начале прошлой недели с начала купального сезона фиксировалось шесть смертей на водоемах: четверо взрослых и двое детей. Как ранее отмечал замруководителя ГУ МЧС России по региону Алексей Морозов, в прошлом году за весь купальный сезон утонуло 55 человек, 11 из которых дети.

14 июня произошла еще одна трагедия. В Карпинском водохранилище утонул 17-летний подросток. Вчера же стало известно о смерти двухлетней девочки. Ребенок утонул прямо на дачном участке, упав в металлический бак с водой.