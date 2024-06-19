В районе Птицефабрики в Екатеринбурге проложат трамвайные пути

В Екатеринбурге постепенно продлевают трамвайные пути. Очередное строительство планируется в районе Птицефабрики. Сейчас на сайте мэрии проходят общественные обсуждения "Проекта планировки и проект межевания территории в границах улиц Варшавской – Сажинской – Трубачева".

Согласно документам, при строительстве улицы Новая 1 будет также пущено трамвайное движение по улицам Варшавская и Новая 1. Там же расположится трамвайное депо.

В мае стало известно, что трамвай также хотят пустить вдоль реки Исеть между улицами Большакова и Фурманова. Сейчас на этом месте пустырь, а рядом с рекой строится жилой комплекс из шести 28-этажных домов.