В Перми строительством крематория может заняться краевой оператор ТКО

В Перми строительством крематория на Северном кладбище может заняться краевой оператор ТКО, сообщает "Ъ-Прикамье".

Проект планируется реализовать через механизм приоритетного инвестпроекта. Оператор ТКО будет заниматься возведением крематория, а городская администрация предоставит земельный участок. Строительство предполагается разделить на несколько этапов. Первый этап планируется завершить в 2024–2025 годах. К этому времени должен быть построен сам крематорий на 10 тыс. кремаций в год и зал прощания. На втором этапе будет вестись возведение колумбария и административного здания.

Планы построить крематорий на Северном кладбище появились после многолетней проблемы города с постройкой крематория на новом кладбище Восточном.

"Пермский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами" (100% принадлежит региону) было образовано летом 2022 года путем акционирования краевого предприятия "Теплоэнерго". Последнее стало региональным оператором по обращению с ТКО в конце 2018 года. До этого компания специализировалась на управлении имуществом, находящимся в госсобственности. ПРО ТКО координирует сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются жителями региона.

Городские власти вели строительство крематория более десяти лет (на другом кладбище — Восточном), но оно так и не было завершено. При этом степень готовности объектов была довольно высокой: бытовой корпус был готов на 94%, трансформаторная подстанция — на 95%. В дальнейшем руководство города принимало противоположные решения о достройке ритуального комплекса. Рассматривались предложения завершить проект за счет бюджетных средств или за счет инвестора. В итоге в конце 2021 года городские власти решили достроить объект за счет бюджета Перми. В то же время краевые коллеги считали, что объект мог быть построен в рамках концессионного соглашения с частным инвестором. В прошлом году реализацию проекта администрация Перми приостановила, а в феврале неожиданно представила депутатам гордумы новый прорабатываемый вариант — строительство на Северном кладбище крематория из быстровозводимых конструкций.