80% объема работ первого этапа капремонта коммунальных сетей Астрахани выполнено

Первый этап капремонта коммунальных сетей в Астрахани выполнен на 80%. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Основная часть работ завершена, на многих объектах специалисты приступили к благоустройству. Так, на улице Куйбышева за счет инфраструктурного бюджетного кредита провели реконструкцию сетей канализации, а теперь в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновляют дорожное покрытие и тротуар.

Стоит отметить, что улица Куйбышева примыкает к Комсомольской Набережной, где на средства уже другого национального проекта – "Жилье и городская среда" идет масштабное благоустройство. Здесь разместятся прогулочные, спортивные и игровые зоны.

"По такой же схеме синхронизировали работы коммунальных и дорожных служб на улицах Ахшарумова и Шаумяна. Всего в текущем году отремонтируем 15 автодорог областного центра общей протяженностью более 16 км", - отметил Игорь Бабушкин.