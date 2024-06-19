Угнавший Т-64 украинский военный подал документы на гражданство РФ

Бывший украинский военнослужащий Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 ВСУ и перешел на сторону армии России, подал документы на получение российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.

Уточняется, что документ будет готов через несколько недель.

В конце мая бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил о том, что родившийся в 1985 г. в Сватово (ныне – в ЛНР) солдат ВСУ Максим Лихачев перешел на сторону армии России. На угнанном украинском танке Т-64 он добрался до позиций, где его заранее ждали по предварительной договоренности.