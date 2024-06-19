Паводок не оказал критического влияния на агропромышленный комплекс Тюменской области

Паводок не оказал критического влияния на агропромышленный комплекс Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Половодье пришлось на апрель-май, когда сельскохозяйственные работы еще не начались. Озимые культуры, которые посеяли в 2023 году, под затопление также не попали.

Заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов сообщил, что есть незначительное сокращение посевных площадей — порядка 30 тысяч гектаров.

"Я думаю, что благоприятные погодные условия позволят компенсировать эти площади хорошей урожайностью сельскохозяйственных культур", - заявил он.

Во время паводка девять животноводческих объектов оказались в зоне риска подтопления. Правительство региона совместно с муниципалитетами оказало содействие в эвакуации скота. Ни одно животное не пострадало, в том числе и в личных подсобных хозяйствах.



Департамент АПК Тюменской области также взял во внимание тот факт, что многие сельхозтоваропроизводители, которые воспользовались государственной поддержкой, из-за паводка не смогли достичь целевых показателей по площади сева. Такие предприятия не должны будут возвращать субсидии, полученные ранее.