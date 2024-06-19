Ватикан объяснил, почему не подписал декларацию конференции в Швейцарии

Ватикан поддерживает содержание декларации по итогам конференции в Швейцарии по Украине, но воздержался от подписания, исходя из своего статуса наблюдателя. Об этом заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

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Он отметил прежде всего гуманитарную составляющую участия Ватикана. И подчеркнул, что единственным средством, способным достичь настоящего, стабильного и справедливого мира, является диалог между всеми вовлеченными сторонами, то есть переговоры с Россией. А дипломатические усилия должны быть усовершенствованы. Но папа римский Франциск очень близко воспринимает страдания людей на Украине.

Интересно, что глава канадского аналитического центра Consultations on international policy and economy Фикрет Шабанов на украинском телевидении заявил, что Ватикан ведет свою игру, так как это очень мощный центр силы, скрывающийся за церковной маской. Зеленский тайно даже летал в Ватикан, но склонить на свою сторону папу ему не удалось. Тот на словах поддерживает его режим, но преследует свои цели.

Накануне.RU ранее писало, что Ватикан публично не занимает явно антироссийскую позицию, так как заинтересован в сохранении хороших отношений с руководством РПЦ, тем более накануне объединения с Фанаром, который по-прежнему считает себя Православной Церковью, причем главной.