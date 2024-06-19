Израиль готов открыть "второй фронт" в Ливане - СМИ

Израиль предупредил ливанское движение "Хезболла" о перспективе "тотальной войны" после того, как боевики из этой организации опубликовали видео с разведывательного дрона с израильскими военными и гражданскими объектами.

"Мы очень близки к моменту принятия решения об изменении правил игры против "Хезболлы" и Ливана", — заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в соцсети X. "В тотальной войне "Хезболла" будет уничтожена, а Ливан - жестоко наказан", — добавил он.

New York Times отмечает, что "Хезболла" может оказаться более сильным противником, чем ХАМАС. Боевики организации более опытные, группировка обладает высокоточными дальнобойными ракетами, которые могут поражать цели глубоко внутри Израиля.