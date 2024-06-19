Володин: Нужно запретить усыновлять российских детей в страны, где разрешена "смена пола"

Необходимо принять решение о запрете гражданам государств, где разрешена "смена пола", усыновлять детей из России. К этому призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он написал в своем телеграм-канале, что политика западных стран в отношении детей ведет к трагедии. Однако в России запрещены пропаганда половых извращений и "смена пола", а лица, сделавшие такую операцию где-то за рубежом, не имеют права быть опекунами или усыновителями. Но граждане стран, где разрешена "смена пола", до сих пор могут усыновить российских детей. То есть они тоже могут стать трансгендерами.

"Учитывая происходящее на Западе и существующие огромные риски из-за законодательства этих стран: наши дети могут попасть в беду. Совершенно очевидно: необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где смена пола разрешена, усыновлять детей из Российской Федерации", - подытожил Володин.

Сегодня этот вопрос будет обсуждаться в рамках заслушивания итогового доклада Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних.

Напомним, летом 2023 года Госдума единогласно приняла закон о запрете "смены пола". Это разрешено только для детей с врожденными пороками развития по решению специальной комиссии и только в нескольких клиниках. Депутат Госдумы Николай Николаев отмечает, что "сменить пол" вообще невозможно, так как он определяется набором хромосом. Можно только изменить внешность, калеча при этом человека.