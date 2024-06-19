Уральский "авторитетный" бизнесмен 90-х Федулев выходит на свободу

Бизнесмен Павел Федулев, приговоренный почти к 20 годам за организацию многочисленных убийств и мошенничество, выходит на свободу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Там пояснили, что прокуратура решила отозвать свое апелляционное представление и не оспаривать решение об освобождении осужденного. Причины не называются.

В мае 2011 г., Федулев был осужден на 20 лет за организацию заказных убийств и рейдерских захватов уральских предприятий. Как установило следствие, под руководством олигарха Павла Федулева пять его сообщников совершили рейдерские захваты имущественных комплексов акционерных обществ "Уральский завод бытовой техники" и "КомпаньонПром" (Екатеринбург), столичных фирм ООО "Актай-М" и ООО "Вагран", а также завладели правами на объекты собственности ряда уральских коммерсантов общей стоимостью 900 млн руб. Трое участников по указанию Федулева были убиты наемными киллерами.

В 2013 году к этому добавился срок на 6 лет за незаконный оборот оружия, в совокупности Федулеву дали 23 года и штраф в размере 1 млн руб., отсчет срока начался с момента задержания Федулева в 2006 г.. В 2014 году срок удалось "скостить" до 19 лет 11 месяцев, когда адвокаты сумели доказать, что Федулев не организовывал незаконный оборот оружия.

В марте 2022 года бизнесмену удалось добиться освобождения из колонии строгого режима. Остаток своего срока заключенный должен был провести в колонии-поселении.