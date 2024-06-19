Скончался военный, сопровождавший попавших под обстрел в Горловке журналистов НТВ

Умер военнослужащий Антон Микужис, сопровождавший попавшую под обстрел в Горловке съемочную группу телеканала НТВ.

Он скончался от полученных ран в больнице, сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на сослуживца военного.

Напомним, журналист Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин снимали репортаж об обстрелах вооруженными формированиями Украины мирных жителей. При атаке беспилотника ВСУ журналисты пострадали, их госпитализировали. Кожина спасти не удалось, Ивлиев потерял руку.