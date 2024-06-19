Тюменские аграрии завершили посевную

Тюменские аграрии завершили посевную, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Более 816 тысяч гектаров полей заняты под яровым севом. Еще чуть более 2,5 тысячи гектаров – под озимыми культурами. На полях уже всходят пшеница, овес, ячмень, рожь, горох, кукуруза, рапс, подсолнечник, горчица, лен, картофель, капуста, свекла, морковь, лук и различные виды салатов и зелени.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что критических рисков для продовольственной безопасности нет. Урожай рассчитывают собрать в пределах средних многолетних объемов.

"Особым испытанием для наших производителей в этом году стал паводок. Под водой оказалось больше 40 тысяч гектаров пашни. Чтобы снизить риски, аграрии оперативно пересмотрели структуру посевных площадей, нашли резервы. В результате не засеяли 30 тысяч гектаров, это не больше 4% от планируемой площади", - сообщил глава региона.

В настоящий момент аграрии продолжают трудиться в полях, сейчас ведут работу по защите посевов от вредителей и болезней, в ряде районов приступили к заготовке кормов для животных.

Напомним, Юргинский район первым в Тюменской области завершил посевную.

Яровой сев здесь выполнен более чем на 30 000 гектарах. 27 500 гектаров отведены под зерновые и зернобобовые культуры. На 1 300 гектаров выполнен посев однолетних трав. 1 100 га заняли посевы рапса. 284 гектаров отведены под картофель.