Отношения России и КНДР оформят "новым фундаментальным документом"

Вскоре будет выпущен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений России и Корейской народно-демократической республикой (КНДР) на долгие годы вперед.

"В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу", - приводит РИА Новости слова президента Владимира Путина, сказанные во время переговоров с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

Путин прибыл в КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Эта встреча с северокорейским лидером для Путина уже третья по счету с 2019 г. Начинающийся визит президента РФ носит статус государственного. Согласно дипломатическому протоколу, это наивысшая градация, что лишний раз указывает на нарастающую динамику развития отношений Москвы и Пхеньяна и рост взаимного интереса.