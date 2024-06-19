В мэрии Екатеринбурга переименуют все "комитеты" и "управления"

В администрации Екатеринбурга приняли решение переименовать все "комитеты" и "управления" в "департаменты". Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией.

"Управление по физической культуре и спорту" станет "департаментом физической культуры и спорта";

"Земельный комитет" - "департамент землепользования";

"Комитет благоустройства" превратится в "департамент благоустройства".

В канале прежние названия называют архаичными. Помимо этого, там сообщают о планах по созданию нового подразделения - "департамента молодежной политики и международных связей".

"Одновременно и логично департамент социальной и молодежной политики превращается в департамент социальной политики. Это новые структуры с новым функционалом. Проект решения отправился из администрации Екатеринбурга в городскую думу, там должны утвердить перемены и внести поправки в Устав города", - говорится в сообщении.