Пожар на нефтебазе в Ростовской области локализовали спустя сутки

Пожар на резервуарах с нефтью в Ростовской области, который возник после атаки ВСУ, локализовали спустя сутки. Об этом сообщили в МЧС России.

В 05:30 мск пожар локализован на площади 3 200 кв. м, передает ТАСС.

18 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки беспилотника в Азовском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами. К тушению пожара привлекли пожарный поезд.

14 июня в результате падения обломков сбитых беспилотников был незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы в Воронежской области. Шесть БПЛА самолетного типа были сбиты дежурными силами ПВО. Никто не пострадал, возгорания не произошло.