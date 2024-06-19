19 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Во Владивостоке суд приговорил американского военного почти к 4 годам колонии

Во Владивостоке суд вынес приговор американскому военному Гордону Блэку. По делу о краже денег и угрозе убийством ему назначили 3 года и 9 месяцев колонии общего режима. Вину в угрозе убийством сержант ВС США не признал, в краже – частично.

Изначально СМИ сообщали, что приехавший в гости к возлюбленной Александре Ващук мужчина поссорился с ней, избил и, забрав 200 тыс. руб., ушел жить в гостиницу, затем намеревался уехать.

На суде выяснилось, что Блэк свою девушку не бил, но схватил за шею, она восприняла это как "реальную угрозу своей жизни". Также с 200 тыс. руб. до 10 тыс. руб. сократилась похищенная сумма. Защита военного отмечала на суде, что мужчина хорошо зарабатывает и у него не было никаких мотивов похищать деньги у возлюбленной.

С россиянкой военнослужащий познакомился во время службы на военной базе США в Южной Корее. После окончания командировки Блэк должен был уехать в США, но "завернул" во Владивосток, чем уже заинтересовались в Пентагоне. Ранее сообщалось, что российское и американское внешнеполитические ведомства обменялись информацией по поводу Блэка и сошлись на том, что в деле нет политической или шпионской подоплеки, это "бытовой криминал".

Теги: гордон блэк, приговор, владивосток


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