Магнитогорские полицейские задержали жителя Екатеринбурга, подозреваемого в продаже несуществующих товаров

Сотрудники полиции из Магнитогорска задержали на территории Екатеринбурга местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. 37-летний мужчина продавал через Интернет несуществующие товары.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, к ним в дежурную часть обратилась 50-летняя местная жительница, которая хотела заказать холодильник через Интернет. Пенсионерка рассказала, что нашла объявление , связалась с продавцом, обсудила способ оплаты и время доставки, после чего перевела неизвестному 15 тыс. рублей. Однако в назначенный срок холодильник так и не привезли. Тогда женщина и осознала, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

Сотрудникам уголовного розыска УМВД России по Магнитогорску удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Задержали жителя Екатеринбурга в уральской столице, после чего в отделе полиции "Орджоникидзевский" следствием было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Подозреваемому избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Полиция предупреждает, что пострадать от действий мошенников можно как приобретая товар, так и выступая в качестве продавца. Не переводите в качестве предоплаты деньги. Помните, что осуществив эту операцию, вы не получаете гарантий в получении приобретаемого товара. Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой, в частности, ни в коем случае не называйте поступающие в СМС коды, а также три цифры на обратной стороне карты.