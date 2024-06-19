Система маркировки 1,8 млн раз заблокировала просроченную "молочку"

В России система маркировки в мае, по итогам первого месяца работы, 1,8 млн раз при продаже в рознице заблокировала просроченную и нелегальную молочную продукцию.

Большинство блокировок пришлось на молочную продукцию, которая не введена в оборот — 29% (549 тыс. блокировок), а 26% — на товары с признаками контрафакта. На просрочку пришлось 18% — в стране не было продано 347,8 тыс. единиц товара этой категории с истекшим сроком годности.

Наибольшее количество блокировок – в Москве. За май было заблокировано 74,7 тыс. единиц молочной продукции. Как заявил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки "Честный знак") Реваз Юсупов, блокировка продаж направлена на защиту потребителей от покупки некачественных или нелегальных товаров. При сканировании маркировки касса торговой точки обращается к данным системы для получения сведений о товаре. Если он просрочен, запрещен к продаже, или есть признаки контрафакта, касса не даст его продать.

Всего в РФ маркируется 17 групп товаров, проходит 16 экспериментов. Сегодня маркировка охватывает более 19% несырьевого ВВП страны, сообщают "Известия".