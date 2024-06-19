19 Июня 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Крупные банки начали останавливать прием заявок на льготную ипотеку

Крупные банки России приступили к сокращению приема заявок на получение льготной ипотеки от граждан.

Как заявили в кредитных учреждениях, ипотека с господдержкой заканчивается 1 июля 2024 года и в настоящее время нет практического смысла принимать новые заявки от клиентов, так как банку нужно время, чтобы одобрить заявку, подобрать объект клиенту и вывести его на сделку.

Банки, у которых уже сформирован список клиентов, до конца июня одобрят заявку на льготный ипотечный кредит.

Отказываться от льготной ипотеки начали "Промсвязьбанк", банк "Россия" и "Ак Барс", сообщает РБК.

В России объемы выдачи льготной ипотеки в мае выросли на 17%, до 412 млрд руб. Темпы кредитования ускорились более чем вдвое по сравнению с апрелем. Банки заявили о значительном спросе на государственные программы.

Теги: ипотека, жилье, недвижимость, банки


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Ранее 13.06.2024 03:04 Мск Выдачи льготной ипотеки подскочили в мае

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