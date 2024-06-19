В России изношены до 90% очистных сооружений

Под Тамбовом очистные сооружения за 190 млн руб., введенные в строй всего 11 лет назад, уже оказались в удручающем состоянии и вместо очистки загрязняют реку Цну.

Об этом сообщил "Народный фронт", который требует от властей региона принять срочное решение о капитальном ремонте и реконструкции очистных сооружений. Не работает ни один из этапов очистки: механическая вышла из строя совсем, вода поступает сразу на усреднители и оттуда — в неочищенном виде — на биологическую стадию, которая тоже работает плохо.

Ежегодно в реку поступают более 1 млн недоочищенных бытовых сточных вод — и это может привести к ухудшению качества воды по химическим и санитарным показателям.

При этом одной Тамбовской областью проблемы не заканчиваются. Эксперты говорят, что до 90% всех подобных сооружений в России изношены. Как заявила, руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова, жалобы поступают регулярно из самых разных регионов страны. Так, в Смоленской области в деревне Сметанино в 2021 году завершены работы по очистным, которые до сих пор не введены в эксплуатацию. Сточные воды попадают в озеро, рядом с которым берется забор для питьевой воды.

В Карелии в поселке Чупа канализация течет прямо в Белое море, хотя в 2021 году были построены новые очистные и даже получено решение на ввод в эксплуатацию.

В Сочи рядом с муниципальными пляжами в море впадают канализационные стоки по реке Псахо, а сроки завершения работ по реконструкции очистных затягиваются с 2021 года.

Как заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, большинство российских очистных сооружений было построено еще в 60–70-х годах прошлого века и износилось в среднем на 80%, а в некоторых регионах до 90%.

Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган указал, что всего в стране около 60 тыс. очистных сооружений водопровода, 21 тыс. канализационных насосных станций и 12 тыс. очистных сооружений канализации. По словам депутата, около 20% россиян проживают в условиях отсутствия централизованных или локальных очистных сооружений.

Для системного решения проблемы необходима целевая федеральная программа по модернизации очистных сооружений, а также настройка всей системы жилищно-коммунального хозяйства, сообщают "Известия".